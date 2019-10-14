المجلس البلدي غدامس يُعلن تشكيل غرفة طوارئ بعد حادثة اختطاف قافلة الأطباء

أعلن المجلس البلدي غدامس، تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات حادثة اختطاف الأطباء الستة، الذين كانوا في طريقهم للمدينة، وأنه أجرى اتصالات مع أهالي الخاطفين للتفاوض معهم، ولكن دون نتيجة تذكر حول المساعي لإطلاق سراح المختطفين.

وأدان المجلس البلدي غدامس، عبر بيان لهُ، حول الحادثة، معلنا تضامنه مع المختطفين وعائلاتهم.

ودعا المجلس البلدي غدامس، حُكماء مدينة الزنتان، لحلّ هذه الإشكالية ، ولبذل الجهود من أجل فكّ أسر المختطفين.

وطالب المجلس البلدي في بيانه، كافة المؤسسات الحكومية في ليبيا، لبذل الجهود لإطلاق سراح المختطفين، مؤكدا أن المجلس لن يذخر جهدا في التواصل مع كافة الجهات الاجتماعية وغيرها، لإطلاق سراح الأطباء الستة.

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