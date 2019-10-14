سلاح الجو يستهدف المجموعات المسلحة المتواجدة في صرمان

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن المستند الذي يتم تداوله على مواقع التواصل، حول الجيش، هو مستند مزور، مطالبا وسائل الإعلام بتحرّي الدقة، قبل نشر الأخبار.

وأرفق المسماري، صورة للمستند، لتوضيح التزوير الذي تنتهجه الجهات المناهضة للمؤسسة العسكرية، في عمليات تشويهها المستمرة للجيش الوطني.

ميدانيًا، استهدف ﺳﻼﺡ ﺍﻟﺠﻮ ﺭﺗﻞا ﻣﺴﻠحا تابعا لحكومة الوفاق، بالقرب من ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺑﻮﺷﻴﺒﺔ، وفق ما أوضحه المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وأشار المركز الإعلامي، أن المجموعات المسلحة، حاولت الهجوم على محمية مدينة صرمان، ولكنّ الجيش أحبط محاولتها، عبر ضربات جوية نفذها سلاح الجو على آليات وعتاد المجموعات التابعة لحكومة الوفاق.

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