اجتماع مشترك لوزارة العدل والصحة لمتابعة خطوات استكمال مستشفى الجديدة

اجتمع وزير العدل في حكومة الوفاق محمد عبد الواحد لملوم، مع وكيل وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، بمقر جهاز الشرطة القضائية بطرابلس، بحضور رئيس جهاز الشرطة القضائية ونائب رئيس الجهاز لشؤون المؤسسات ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل.

وتناول الاجتماع المشترك، متابعة الخطوات التنفيذية بمستشفى الجديدة والإجراءات الكفيلة بتوفير خدمات الرعاية الصحية للنزلاء، بعد موافقة وزارة الصحة على دخول المستشفى الخدمة الفعيلة.

وأشار وزير العدل، أن ملف الرعاية الصحية، من أولويات الوزارة، انطلاقا من مسؤولياتها القانونية والإنسانية وإنه محل إهتمام من المجتمع الدولي.

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع، أن الوزارة ستقوم بتقديم وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل، لتوفير الرعاية الصحية وذلك بالتعاقد مع الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية، إلى حين استكمال تنفيذ المستشفى.

واتفق الحاضرون في الاجتماع، على التعاقد مع الجهات ذات الإختصاص لإجراء مسح شامل داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل لإجراء التحاليل والكشوفات الطبية وتقديم العناية اللازمة للحالات المرضية وللنزلاء المصابين بأمراض سارية أو معدية.

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