مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة تدين اختطاف القافلة الطبية التطوعية

أدانت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة، حادثة اختطاف الأطباء بالقافلة الطبية المتطوعة وهي في طريقها لتقديم الخدمات الطبية لسكان مدينة غدامس.

واعتبرت مصلحة المطارات، أن هذه الحادثة خارجة عن القانون لابد من محاسبة الخاطفين.

ووجّهت مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة، نداءًا لكل الشركات الناقلة، الخطوط الليبية، والخطوط الأفريقية وخطوط البراق وغيرها من الخطوط، لتفعيل وفتح خطوط جوية بين المطارات الليبية، لتسهيل عملية السفر بين المناطق الليبية.

وأعلنت مصلحة المطارات، عن عزمها حل مشكلة توفير الطائرات، لتسهيل سفر المواطنين في ليبيا وخارجها، سوى للعلاج أو الدراسة أو السياحة أو المهمات الرسمية.

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