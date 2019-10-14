خطة أمنية جديدة خلال الفترة القادمة في طبرق‎

أعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية، إن مدينة طبرق ستشهد إجراءات أمنية مشدّدة خلال الأيام المقبلة.

وأكد بوالخطابية خلال اجتماع عقده مع رئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد عماد الشاعري بخصوص اللجنة المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة، بشأن الشروع في الحملة الأمنية المكثفة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن الخطة ستستهدف إزالة أكشاك الخضروات المعارضة للمخطط العام، والتي تعمل بدون تراخيص صادرة من البلدية، وكذلك الأكشاك التي أزالها أصحابها وبنوا بديلا آخر بدون إذن البلدية، وضبط وإزالة السيارات التي بها زجاج معتم، وكذلك السيارات التي يقودها الأطفال والأجانب، وإغلاق المطاعم والمحلات التي تعمل بدون تراخيص.

وأكد بوالخطابية في بيان تحصلت “بوابة إفريقيا الإخبارية” على نسخة منه أنه سيتم إخلاء كل المقرّات الحكومية التابعة للدولة التي تم استغلالها والاعتداء عليها، بدون وجه حقّ وإحالة المعتدين إلى جهات الاختصاص، وضبط أي مواطن قام بحفر بئر جوفي واستغلاله للمياه السوداء وإحالة المخالف إلى الجهات القانونية.

كما وذكر أنه سيتم متابعة المواطنين الذين قاموا بالبناء في الشوارع العامة والميادين دون إذن من الدولة الليبية وأجهزتها مثل التخطيط العمراني، ومكتب الأملاك وعلى المخالفين تسوية أوضاعهم.

وشدد رئيس المجلس على أنه سيتم منع عرض السيارات على الأرصفة وعلى أصحاب معارض السيارات إخلاء الأرصفة على وجه السرعة واستخراج رخص مزاولة وإلا سيتم قفلها، مطالبًا أصحاب محلات الصرافة بضرورة إحضار مايفيد من مصرف ليبيا المركزي لمزاولة مهنة الصرافة وأي صاحب صرافة يتخلف عن إحضار الإجراءات المطلوبة سيتم إغلاق المحل.

وأكد في بيانه أن القوة الأمنية المكلفة ستعمل بكل قوة وسوف تقوم ببعض الإجراءات الأمنية المكلفة بها من القيادة العامة ووزارة الداخلية وآمر منطقة طبرق العسكرية.

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