“مؤشر السلام العالمي” : ليبيا من أخطر 8 دول في العالم

أظهر “مؤشر السلام العالمي” الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام أن العالم أصبح أقل سلامًا عن أي وقت مضى خلال العقد الأخير، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تعد أقل مناطق العالم سلمًا.

وأوضح التقرير الذي نشره موقع “statistics times”، ، أن منطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطن لأربعة من أقل عشر دول سلمية في العالم، مشيرًا إلى أن بلدان تلك المنطقة لم تتخط الرقم 30 في مؤشر السلام العالمي، فيما لا تزال أوروبا المنطقة الأكثر سلمية في العالم.

وتقدمت ليبيا بموقع واحد في تلك القائمة لتحل الثامنة في ذيل قائمة الدول الأقل سلامًا، كما أن هذه هي السنة الأولى منذ إنشاء المؤشر الذي يحتل اليمن المرتبة بين الدول الخمس الأقل سلامًا.

وفي مقارنة لليبيا بين عامي 2010 و2019م، أوضحت الإحصائيات هبوط ليبيا 100 مركز في مؤشر السلم الدولي، لتصبح من أخطر 8 دول في العالم، حيث احتلت المركز 156.

ووفق إحصائية 2010م، كانت ليبيا تحتل المركز 56 عالميًا قبل دول عربية مثل، المغرب 58، الأردن 68، البحرين 70، السعودية 108، سوريا 115، الجزائر 116، اليمن 129، لبنان 134، و قبل دول أخري مثل؛ اليونان 62، قبرص 76، الصين 80، أمريكا 85، صربيا 90، أكرانيا 97، بيلاروسيا 105، تركيا 126، روسيا 143، إسرائيل 144.

ووفق التقرير، لا تزال أيسلندا البلد الأكثر هدوءًا في العالم ، وهو المنصب الذي احتلته منذ عام 2008م، والدول الأخرى في المراكز الخمسة الأولى هي نيوزيلندا والبرتغال والنمسا والدنمارك.

وأشار التقرير، إلى أن أفغانستان هي الآن أقل بلد مسالم في العالم، لتحل محل سوريا، التي أصبحت الآن ثاني أقل دولة مسالمة، لافتًا إلى دول جنوب السودان واليمن والعراق، حلت قبل سوريا وأفغانستان، ضمن أقل 5 دول سلامًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية