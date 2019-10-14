تقرير: الجيش الليبي يركز على استعادة العزيزية لحسم معركة طرابلس

توقع تقرير استخباراتي اشتداد الصراع بين الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق على مدينة العزيزية الواقعة على بعد 45 كم جنوب العاصمة الليبية طرابلس بالتزامن مع تقديرات بتراجع فرص عقد مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع ”ديفسا“ المقرب من الاستخبارات الإيطالية فإن العزيزية لا تزال منذ أسابيع مركز الحرب بين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج.

ورأى الكاتب المختص بالشؤون الدفاعية وسياسات الأمن فرانشيسكو بوسوليتي، أن الجيش الوطني الليبي يواصل ضرب العزيزية بحملة جوية متواصلة تهدف إلى إضعاف دفاعات قوات حكومة الوفاق، وفي جميع الاحتمالات، سينفذ المشير حفتر في الأيام المقبلة هجمات جديدة على الأرض باتجاه هذه المدينة بهدف التغلب عليها لوقف جمود الحملة جنوب طرابلس.

وقال بوسوليتي ”في الواقع، يجب على حفتر، الذي لم يتمكن بعد من تدمير مراكز القيادة والسيطرة على الطائرات من دون طيار، أن يأخذ المبادرة إذا أراد استئناف إرسال التعزيزات إلى خطه الأول، لأن السيطرة على العزيزية هي البديل الوحيد لطرق الإمداد الأخرى، التي تتم مراقبتها واستهدافها يوميًا بواسطة الطائرات من دون طيار التي تستخدمها حكومة الوفاق“.

وعلى الرغم من أن المجتمع الدولي ما زال يتحرك لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، إلا أن التقرير يرى أن المؤتمر في طريقه للتأجيل، لأن حفتر والسراج لا أحد منهما مستعد للتخلي اليوم عن فرصة حسم المعركة على الأرض.

وقال التقرير ”كان من المقرر أصلاً تنظيم هذا الحدث في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، لكن عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع الأطراف أجبر المنظمين على تأجيله“.

وخلص التقرير إلى أنه ”لا يمكن إجراء مفاوضات إلا إذا كان أحد المتنافسين في وضع غير مواتٍ للغاية. ومن جهة أخرى، عند هذه النقطة، سيكون من الأفضل الاعتماد على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإنهاء اللعبة“.

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