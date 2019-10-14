إصلاح كابل كهرباء داخل مطار معيتيقة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، تنفيذ أعمال صيانة داخل مطار معيتيقة الدولي.

ونفذت فرقة الكوابل التابعة لدائرة توزيع تاجوراء، أمس الأحد، صيانة كابل ضغط منخفض في محطة معيتيقة الثالثة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولا يزال مطار معيتيقة الدولي مغلقا منذ مطلع سبتمبر، بعد تعرضه لقصف صاروخي مفاجئ على المدرج الذي كان يستعد لاستقبال دفعة من الحجاج، ما أسفر عن إصابة 4 مواطنين بينهم 3 حجاج (امرأة ورجلان) ومواطن آخر، وتعرض 30 حالة أخرى لإغماء وارتفاع في معدلات الضغط والسكري نتيجة للهلع.

ورغم إغلاقه، تعرض المطار لعمليات قصف كان آخرها في 14 سبتمبر، وهو القصف الثاني والعشرون منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في أبريل الماضي.

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