البحرية الليبية تعلن إنقاذ 94 مهاجر قبالة سواحل تاجوراء

ليبيا – أعلن المتحدث باسم البحرية الليبية بطرابلس العميد أيوب قاسم انقاذ 94 مهاجر غير شرعي قبالة معسكر تاجوراء البحري.

قاسم قال في تصريح خاص لـ” المختار العربي” إن المهجرين مانوا على متن قارب مطاطي صغير وكان من بين المهاجرين 14 إمراه و4 أطفال.

وأوضح أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 4 ميل من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري وتم سحب القارب من قبل الدورية إلى مقر شاطي معسكر تاجوراء البحري حيث يتواجد مقر القوات الخاصة.

كما أفاد أن المهاجرين من جنسيات افريقية مختلفة جلهم من غانا وفيهم من نيجيريا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو.

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