تنمية مشروعات المنطقة الجنوبية على أجندة نائب بالرئاسي ووزير “محلي الوفاق”

ترأس النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني”عبدالسلام كاجمان”، الاجتماع الدوري الثالث للجنة المشكلة لمتابعة تنمية مشروعات المنطقة الجنوبية.

وحضر الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، كل من عضو المجلس الرئاسي ” أحمد حمزة”، ووزير الحكم المحلي الدكتور “ميلاد الطاهر”، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموارد المائية، ومستشار الشؤون الفنية والإعمار بالمجلس الرئاسي، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، و المدير التنفيذي لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، و مدير عام المشروعات – وزارة الصحة، ومديري إدارة التخطيط بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، ومشروعات الصحة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وناقش الاجتماع، تقرير أعمال فريق العمل المكلف بمراجعة المشروعات المقترح تنفيذها ضمن البرنامج التنموي للمنطقة الجنوبية.

وأوضح العماري، أن القوائم تضمنت مشروعات تنفيذ متعاقد عليها وذات أهمية وأولية تنفذ من خلال الأجهزة التنفيذية المكلفة بتنفيذها ، ومشروعات جديدة ذات أهمية وأولوية مطلوب التعاقد على تنفيذها من الاجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى مشروعات صيانة ذات أهمية وأولوية تنفذ من خلال إدارات المشروعات في القطاعات.

وتابع “العماري”، أنه بخصوص مشروعات الآبار (تنفيذ جديد – صيانة وتجهيز)، نظرا، لخصوصيتها اقترح تنفيذها من قبل الهيئة العامة للموارد المائية.

وبعد مناقشة ما تم إنجازه، تم التأكيد على أهمية الإسراع للبدء في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية من خلال طرح المشروعات الجديدة وعطاءات للتنفيذ طبقاً للائحة العقود الإدارية.

ولاستكمال الخطوات الاخيرة في المراجعة، تم الاتفاق على عقد اجتماعات فنية لفريق العمل المكلف مع المختصين بالقطاعات والاجهزة التنفيذية لإعداد قائمة بالمشروعات النهائية لكل قطاع مقرونه بالتكلفة المالية التقديرية، وتدفقاتها المالية موزعة على السنوات (2021-2020-2019)

وتناول الاجتماع بالمناقشة، قطاعات ( التعليم – الداخلية – الشؤون الاجتماعية – العدل – الرياضة )

كما استعرض مدير مشروعات الصحة بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، مشروعات التنفيذ والتجديد والصيانة الجذرية للمستشفيات والمباني الصحية بالمنطقة الجنوبية، مؤكدًا أن مشروعات الصحة يجب أن تأخذ أولوية قصوى، نظرًا للوضع الكارثي لقطاع الصحة بالمنطقة الجنوبية. كما أكد على أن تعطى الأولوية في التنفيذ لمستشفى غات.

وأكد وزير الحكم المحلي، على أهمية البدء الفعلي في تنفيذ المشروعات العاجلة التي تحل المختنقات، وخاصة مشروعات المياه والصرف الصحي والصحة والطرق الرئيسية.

