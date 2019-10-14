ضبط عصابة إتجار بالحشيش في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الإثنين، «ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدر الحشيش بقصد الإتجار».

وكانت معلومات وردت لدى قسم البحث الجنائي بالمديرية عن قيام أشخاص بترويج وبيع المخدرات بمنطقة الكيش، لتحال هذه المعلومات إلى وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي لتحري وجمع المزيد من المعلومات حول الأشخاص القائمين على عمليات بيع وترويج المخدرات. حسب مكتب الإعلام الأمني بالمديرية.

وحامت دائرة الاتهام حول شخصين اثنين من سكان المنطقة تكرر اسمهما ، وحصل القسم على معلومات أولية عن نوع ولون المركبات الخاصة بالشخصين، والتي يستخدمها كلاً منهما في هذا النشاط غير مشروع.

ونوه مكتب الإعلام الأمني إلى «تكليف أعضاء التحريات بالقسم بإعداد كمين مُحكم بعد معرفة مكان تواجدهم لممارسة نشاطهما، ليتم ضبطهما وهما في حالة تلبس وتفتيشهما إحترازياً».

وأظهرت نتائج التفتيش، وفق المديرية، أن الشخص الأول كان يحمل ثماني قطع من المادة المخدرة (حشيش)، واعترف في القسم بحيازته المخدرات والإتجار بها، مبينا أنه حصله عليها من الشخص الثاني وهو ابن عمه و يعمل لديه منذ حوالي عامين مقابل المبيعات بعمولة تبلغ نسبتها 10%.

وكشفت اعترافات المتهم الأول عن قيامه بتقطيع المخدرات إلى قطع صغيرة داخل شقة الثاني حيثُ يستخدم شقته لترويج المخدرات والإتجار بها. كما أقر المتهم الثاني بأن المخدرات تخصه ويبيعها عن طريق الأول وانه بالفعل يعمل معه ويقوم أيضاً باستعمال شقته ومركبته الخاصة لهذا الغرض.

واعترف بأنه يحصل على هذه المخدرات من ثلاثة اشخاص اخرين وهم (شخص ثالث في منطقة بهديمة وشخص رابع جار الثالث أيضاً في منطقة بهديمة وشخص رابع في حي العروبة)، مشيرا إلى أن يشتري قرزتين في أسبوعيا ويتصرف بها مع الأول الذي يعمل لديه.

ووفق مديرية أمن بنغازي، فقد فتشت عناصر الشرطة النسائية الشقة بعد الحصول على تأشيرة النيابة، لتسفر نتائج التفتيش عن العثور على مبلغ مالي مبعثر في كيس نايلون لونه سماوي، وصندوق صغير كرتون أصفر اللون ووجد به عدد اثنان اداء لقطع الفرش عليها بقايا الصعد لونه اسود لاستعمالها في قص المخدرات.

كما عثرت عناصر الشرطة على جهاز (جي.بي.أس) اسود اللون، الذي اعترف المتهم الأول بأنه حصل عليه عندما كان يعمل لدى شركة «دنيتكول» الإنجليزية كان يعمل بها في مكافحة الآفات في سنة 2010.

ولم يجر العثور على اي مخدرات داخل الشقة عدا التي ضبطت مع المتهمين، الذين اعترفوا بما نسب إليهم، ليحالوا إلى النيابة العامة رفقة المضبوطات والمبرزات.

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