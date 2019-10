المتوسط:

جدد عضو مجلس النواب، علي السعيدي، اتهامه لتركيا بدعم الإرهاب في ليبيا لتأجيج الأوضاع وإشعال الحرب الأهلية حسب قوله.

وقال السعيدي، ” تركيا لا تقتصر في دعمها للإرهاب على داخل ليبيا، فهدفها من العمليات العسكرية التي تشنها على سوريا هو إخراج الإرهابيين الموجودين هناك وإرسالهم إلى ليبيا لمحاربة القوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد السعيدي، أن هدف تركيا الأول والأخير في ليبيا هو مصالحها ووضع أيديها على الثروات الليبية، التي يساعدها في نهبها مليشيات تعبث بحياة المواطنين في البلاد.

The post برلماني يكشف هدف تركيا من العدوان على سوريا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية