استعدادات لإطلاق حملة أمنية موسعة في طبرق

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق عن استعدادات قريبة لإطلاق حملة أمنية موسعة في المدينة ستنفذها قوة مشتركة من وزارة الداخلية والقيادة العامة للجيش بالتنسيق مع آمر منطقة طبرق العسكرية.

وعقد رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية اجتماعا مع رئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي بالمدينة العقيد عماد الشاعري لمناقشة النقاط التي أحيلت إلى القوة المكلفة بتنفيذ الحملة الأمنية القادمة التي ستشهدها مدينة طبرق.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية أن من بين هذه النقاط ضبط السيارات المعتمة والتي يقودها الأطفال والأجانب، وإخلاء المقرات الحكومية التابعة للدولة والتي تم الاعتداء عليها واستغلالها بدون وجه حق، وإزالة أكشاك الخضروات المعارضة للمخطط العام وتعمل بدون تراخيص صادرة من البلدية.

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