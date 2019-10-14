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استعدادات لإطلاق حملة أمنية موسعة في طبرق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق عن استعدادات قريبة لإطلاق حملة أمنية موسعة في المدينة ستنفذها قوة مشتركة من وزارة الداخلية والقيادة العامة للجيش بالتنسيق مع آمر منطقة طبرق العسكرية.

وعقد رئيس المجلس التسييري فرج بوالخطابية اجتماعا مع رئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي بالمدينة العقيد عماد الشاعري لمناقشة النقاط التي أحيلت إلى القوة المكلفة بتنفيذ الحملة الأمنية القادمة التي ستشهدها مدينة طبرق.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية أن من بين هذه النقاط ضبط السيارات المعتمة والتي يقودها الأطفال والأجانب، وإخلاء المقرات الحكومية التابعة للدولة والتي تم الاعتداء عليها واستغلالها بدون وجه حق، وإزالة أكشاك الخضروات المعارضة للمخطط العام وتعمل بدون تراخيص صادرة من البلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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