الشيباني ينتقد تدهور الأوضاع البيئية في تاورغاء

أعرب عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، عن انتقاده الشديد لتردي الأوضاع الإنسانية والبيئية في تاورغاء.

وقال الشيباني، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “سيارات الصرف الصحي ومخلفات المصانع وهي قادمة من مصراتة لتصب سمومها واحقادها في تاورغاء وما تسببه من أمراض وأوبئة وضرر بالغ بالإنسان والبيئة، هذا بمثابة شهادة وفاة للمنظومة الاخلاقية بما تمثله من قيم عليا ومثل سامية واخلاق نبيلة، خلل واضح في الفطرة السليمة، انهيار مروع وفظيع ومخيف لقيم “الحق والخير والجمال” التي نادت بها الديانات السماوية والفلاسفة والمصلحين… نعم هم في غفلة عن الله والرسول وتعاليم الاسلام، هم في ظلام دامس، ختم الله على قلوبهم، أعمى الحقد البصر والبصيرة، هم في حاجة ماسة لعلاج نفسي ورفع مستوى الايمان بالله في نفوسهم. هذا المشهد القبيح الذي تشهد عليه المنظمات الدولية وسفارات الدول الفاعلة التي خاطبناها ووثقنا ذلك بالصور عما يجري من فساد وخراب وعبث في بلدتنا الطيبة، هذه المنظمات والدول التي يدين أغلب أهلها بالمسيحية لابد انهم يتسألون عن ديانة الفاعلين والصامتين والمتفرجين ويمكن ان يتعدى ذلك إلى الشك في انتماءهم إلى الإنسانية … تأتي هذه السيارات من مدينة يرتفع التكبير والاذان في المساجد والقرآن يتلى في كل بيت ويوم الجمعة تكتظ المساجد بالمصلين الراكعين الساجدين وينطلق من مطارها الالاف من حجاج بيت الله الحرام، يا لها من مصيبة. والذي نفسي بيده لو أن أحد العقلاء في مصراتة كان مسلما حقا وصرخ بأعلى صوته وذكر العابثين بحساب الله وغضبه على المفسدين لكان خير له من صلاة وصيام وحج وزكاة”، وذلك بحسب تعبيره.

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