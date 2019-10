المتوسط:

أعلن مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، العميد خالد المحجوب، أن قوة عسكرية وأمنية ستتجه لتأمين جنوب البلاد.

وأكد المحجوب، في تصريحات صحفية أن الجنوب سيتم تأمينه بالكامل خلال الأيام المقبلة، وستدخل قوة عسكرية وأمنية لإعادة تأمينه، وإعادة الأهالي المهجرين من مناطقهم

