خارجية المؤقتة تبحث سبل عقد مؤتمر لمناقشة ملامح وأولويات السياسة الخارجية

ليبيا – اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج مع رئيس وأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنغازي بحضور مدير مكتب الوزير و مدير مكتب المستشارين بالوزارة.

الطرفان ناقشا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة سبل التعاون المشترك بين الأقسام العلمية المعنية بالشؤون السياسية بالكليات والجامعات الليبية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة باعتبارها تقدم الدعم والخبرة والمشورة.

ويأتي هذا في ظل سياسة القرب التي تنتهجها الوزارة مؤخراً وأيضاً خلق شراكات وتشبيك مع المؤسسات المختلفة مما يخلق حركية وتطوراً للعمل السياسي الليبي وكذلك الترتيب لعقد مؤتمر علمي يناقش ملامح وأولويات السياسة الخارجية في المرحلة القادمة.

كما أكد الحويج على أن الوزارة ليست حكراً على موظفيها بل تتواصل مع جميع المؤسسات لتبادل الخبرات لما فيه مصلحة البلاد.

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