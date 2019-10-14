«الأرصاد»: طقس مستقر وأمطار محتملة على عدة مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، طقسا يميل للاعتدال على أغلب مناطق ليبيا.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، «مازالت السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال هطول أمطار على مناطق متفرقة من (الشمال الغربي، مناطق الخليج، مناطق الجفرة)».

ومن المتوقع أن تكون الفرصة أفضل لهطول الأمطار يوم الأربعاء على مناطق الشمال الغربى، حسب النشرة. وتبقى درجات الحرارة معتدلة على أغلب المناطق ، بحيث تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية على المناطق الساحلية ودواخل، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

كما تتراوح درجات الحرارة بين 32 و34 درجة مئوية على مناطق الوسط، والجنوب الغربي، وجالو والجغبوب، وتكون مرتفعة على مناطق الجنوب الشرقي حيث تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت ـ سهل الجفارة ـ جبل نفوسة

تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمال بسيط لهطولأمطار متفرقة خاصة على المنطقة الممتدة من مصراتة إلى سرت والدواخل، ومن المتوقع أن تكون الفرصة جيدة يوم الأربعاء قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال ظهور ضباب خفيفة على بعض المناطق خصوصا المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر.

والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الخليج ـ سهل بنغازي حتى أمساعد ـ الواحات ـ مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية مع احتمال بسيط لهطول أمطار متفرقة ، ومن المتوقع ظهور شبورة مائىة على بعض المناطق وتكون الضباب على المرتفعات الجبلية آخر الليل والصباح الباكر. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مساءا على ساحل بنغازي والخليج.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و29 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وبين 30 و33 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة ـ سبها ـ غات ـ غدامس ـ الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجفرة مع احتمال هطول أمطار متفرقة. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الكفرة ـ السرير ـ تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا، و الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على الكفرة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و38 درجة مئوية.

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