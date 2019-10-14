الرئيس التونسي الجديد في مكالمة هاتفية مع السراج: استقرار ليبيا هو استقرار لتونس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، مساء أمس الأحد، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي المنتخب، قيس سعيد، هنأه فيها على ثقة الشعب التونسي وانتخابه رئيسا للبلاد.

السراج أشاد – في بيانٍ لمكتبه الإعلامي – بتمسك الشعب التونسي بالمسار الديمقراطي وبمبدأ التوافق، وحرصة على الاستقرار واستيعاب الاختلافات السياسية، معربًا عن تطلعه لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ووفق البيان، وجه الرئيس التونسي الشكر للسراج على تهنئته، مؤكدًا على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتطلعه لزيارة ليبيا، والالتقاء بالسراج، متمنياً أن تجتاز ليبيا الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن استقرار ليبيا هو استقرار لتونس، وأنه سيبذل كل الجهد من أجل أن يتحقق الأمن والسلام للشعب الليبي الشقيق.

وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس، متقدمًا بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي الذي نشر نتائجه التيلفزيون الحكومي التونسي مساء الأحد.

وأعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 76.9 بالمئة.

ومن ناحية أخرى، تمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة، منذ العام 2011م، حيث يتنازع على السلطة حاليًا طرفان، هما؛ حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بقيادة فائز السراج، والطرف الثاني، حكومة شرق ليبيا المؤقتة، والتي يدعمها مجلس النواب بطبرق.

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