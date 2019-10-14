المحجوب: تركيا تنقل الإرهابيين إلى ليبيا عبر الطائرات المدنية والسفن

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي باسم غرفة عمليات الكرامة، عميد خالد المحجوب، إن النظام التركي يستخدم عدة وسائل لنقل الإرهابيين إلى ليبيا؛ منها الطائرات المدنية والسفن، مؤكدا أن قوات الجيش رغم صعوبة استهداف تلك الوسائل، قادرة على سحق الإرهابيين بالميدان إذا ما التحقوا بالجبهات.

وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن تركيا باتت شريكة في الحرب ضد الجيش الذي لن يتراجع عن مهمة تحرير البلاد، موضحا أن أنقرة تنقل إرهابيين عبر مطاراتها ومنافذها وحدودها، ما يجعلها متورطة بشكل رئيسي في دعم الإرهاب.

وأكد أن القيادة العامة مستمرة في القضاء على الإرهابيين الذين يتم نقلهم إلى ليبيا بتواطؤ مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بحسب تعبيره.

المحجوب كان قد أشار إلى رصد وتسجيل وصول مئات الإرهابيين التابعين لجبهة النصرة من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا للقتال في صفوف المليشيات خلال الأشهر الماضية، مبرزا وجود غرفة عمليات يديرها أتراك وقيادات إرهابية ليبية مقيمة في تركيا، لاستقطاب الإرهابيين ونقلهم إلى ليبيا ضمن المخطط التركي لعرقلة تقدم قوات الجيش في محاور القتال.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء الماضي، اجتياحًا بريًا لشمال سوريا، سبقته بقصف عشوائي لعدد من البلدات الحدودية ومناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، ما تسبب بحركة نزوح واسعة وسقوط قتلى وإصابات بين المدنيين، فيما استبقت الإدارة الذاتية الكردية الغزو التركي بإعلان النفير العام في مناطق سيطرتها، داعية السكان للدفاع عن أرضهم.

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