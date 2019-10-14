عقيلة صالح يبحث خطة إعادة إعمار بلدية تاورغاء

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس، رئيس لجنة النازحين والمهجرين بمجلس النواب، جاب الله الشيباني، ومقرر اللجنة، صالح افحيمة، وعميد بلدية تاورغاء، عبدالمولى اعظومة.

وحسب المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فقد ناقش الاجتماع ما تحتاجه بلدية تاورغاء لإعادة إعمارها واستقرارها، بتنفيذ عديد المشروعات الحيوية من صيانة مقارات إدارية ومساكن، وتوفير مياه وكهرباء، وصيانة وتعبيد الطرق، حيث سلمت للمستشار عقيلة صالح خطة إعادة إعمار واستقرار بلدية تاورغاء، لتوطين العمل بها، بعد أن استمع لشرح واف عن الخطة من قبل عميد بلدية تاورغاء.

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