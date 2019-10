مؤشر السلام العالمي: ليبيا ضمن قائمة الدول غير الآمنة في الشرق الأوسط

المتوسط:

قدمت ليبيا بموقع واحد في مؤشر السلام العالمي، على الرغم من أنها لازالت موجودة ضمن أقل 14 دولة سلمية في العالم.

وأوضح “مؤشر السلام العالمي” الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، أن ليبيا حلت في المرتبة الثامنة ضمن أقل دول سلاما في العالم، حيث بينت أوضحت الإحصائيات المقارنة بين عامي 2010 و2019م، هبوط ليبيا 100 مركز في مؤشر السلم الدولي، لتصبح من أخطر 8 دول في العالم، حيث احتلت المركز 156.

ووفق التقرير الذي نشره موقع الذي نشر “statistics times إحصائية 2010م، أن ليبيا كانت تحتل المركز 56 عالميًا قبل دول عربية مثل، المغرب 58، الأردن 68، البحرين 70، سوريا 115، الجزائر 116، اليمن 129، لبنان 134، و قبل دول أخري مثل؛ اليونان 62، قبرص 76، الصين 80، أمريكا 85، صربيا 90، أكرانيا 97، بيلاروسيا 105، تركيا 126، روسيا 143، إسرائيل 144.

ونوّه التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطن لأربعة من أقل عشر دول سلمية في العالم، مشيرًا إلى أن بلدان تلك المنطقة لم تتخط الرقم 30 في مؤشر السلام العالمي، فيما لا تزال أوروبا المنطقة الأكثر سلمية في العالم.

