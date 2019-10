المتوسط:

عقد بالمقر الرئيسي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي اجتماعا بحضور رئيس اللجنة الاداريه المهندس ناصر بوبطينه ومدير عام مصلحة الجمارك بنغازي العميد حافظ الشيخي ومدير عام مصلحة الجمارك طبرق العقيد نجيب القزيري والمقدم طارق نوري رئيس قسم مكافحة التهريب والمخدرات بنغازي ومدير عام الشؤون المالية منير العلام ومدير مكتب الرقابة الداخلية فيصل بوحويه ومدير إدارة الحسابات عبدالباسط القبائلي ورئيس لجنة الموارد المالية محمد جابر وعضو لجنة الموارد عمر القزيري والمهندس حسين بوشعالة رئيس قسم المتابعة بمكتب شؤون اللجنة الإدارية بالجهاز.

وافتتح الاجتماع رئيس اللجنة الإدارية، مرحبا بالحضور وتلبيتهم لدعوة إدارة الجهاز من أجل خلق آلية لقانون رقم (18) لسنة 1996 الخاص بتحصيل سلع الزيوت والشحوم والتبغ من مواني طبرق وبنغازي.

وطالب تفعيل تحصيل الإيرادات الخاصة بالتبغ والزيوت والشحوم والاتفاق علي آلية لتطبيق القانون الخاص بالإيرادات، مؤكدا أن لجنة الموارد المالية بالجهاز تتابع التحصيل في كل المواني وسيتم دراسة إنشاء مكاتب بمصلحتي الجمارك والمواني.

The post اجتماع موسع بمقر «النهر الصناعي» لمناقشة ملف تحصيل الرسوم السيادية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية