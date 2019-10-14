عقلية يلتقي وفد رابطة الإعلام الرياضي الليبي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الأحد، مع وفد من رابطة الاعلاميين الرياضيين الليبيين.

وأوضح المستشار الاعلامي فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إنه تم خلال اللقاء استعراض ما تقوم به الرابطة من خلال رئيسها نصر فوزي المهدوي وأعضاء الرابطة وما تحتاجه من دعم وامكانيات لتؤدي دورها في خدمة الرياضة والاعلام الرياضي.

كما أكد رئيس وأعضاء رابطة الاعلاميين الرياضيين، تأييدهم لمجلس النواب والقرارات والقوانين الصادرة عنه برئاسة عقيلة صالح.

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