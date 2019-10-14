بلدية سوق الجمعة: رسوم النقد الأجنبي تؤخر مشروع طريق العمروص

أرجعت بلدية سوق الجمعة، اليوم الإثنين، تأخير تنفيذ مشروع طريق العمروص بالبلدية إلى قرار فرض الرسوم على النقد الأجنبي العام الماضي.

وقال المكلف بمتابعة المشروع أيمن الجابري، في رسالة إلى عميد بلدية الجمعة، نشرتها الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «راسلنا المجلس الرئاسي ووزارة الحكم المحلي، ونحن في انتظار قرار الرئاسي بشأن تعديل قيمة العقد بما يناسب نسبة الزيادة في سعر الصرف»، مضيفا «سنبدأ قريبا في التنفيد بمجرد فتح الاعتماد بالقيمة المخصصة الأولى».

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وكان المجلس الرئاسي حدد أواخر العام الماضي رسوما نسبتها 183% على مبيعات النقد الأجنبي، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي، تنفيذا لأحد بنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية المقررة في الشهر نفسه. وفي نهاية يوليو الماضي، قرر المجلس الرئاسي خفض الرسوم إلى نسبة 163%، في قرار جاء بعد التشاور مع المصرف المركزي.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي ارتفاع إيرادات رسوم بيع النقد الأجنبي بقيمة 5.092 مليار دينار خلال تسعة أشهر لتصل إلى 16.94 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 11.85 مليار دينار إيرادات قدرتها الترتيبات المالية.

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