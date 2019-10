المتوسط:

أعلنت غرفة العمليات، أن سلاح الجو شن عددا من الغارات على محمية صرمان المقر الرئيسي لغرفة عمليات مليشيات الجويلي جنوب المدينة.

وأشارت الغرفة، إلى ورود أنباء عن وصول 20 قتيل و23 جريح إلى مشفي يفرن جراء ضربات سلاح الجو التي استهدفت غرفة عمليات المليشيات في المحمية.

