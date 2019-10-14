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القضاء المصري يُحيل المسماري إلى مفتي الجمهورية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت المحكمة المصرية المختصة بمجمع المحاكم بطرة بإحالة عبدالرحيم المسماري -ليبي الجنسية- المتهم في حادثة الواحات إلى مفتي الجمهورية للنظر في أوراقه مع 43 آخرين.

ووفقاً للمعلومات الواردة فإن المحكمة قد حددت جلسة في الثالث من نوفمبر للنطق بالحكم النهائي على المسماري الذين أسندت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات دون ترخيص، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش تبنى هجوم الواحات الذي راح ضحيته 16 شخصاً من أفراد الشرطة وإصابة ثلاثة عشر آخرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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