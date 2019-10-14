اخبار ليبيا الان

ليبيا على جدول أعمال اجتماعات وزراء الاتحاد الأوروبي

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اجتماعهم لبحث عدد من الملفات من بينها تطورات الأوضاع في ليبيا والعراق وأفغانستان. 

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الاجتماع سيركز على مناقشة رد التكتل الأوروبي على التوغل العسكري التركي في شمال سورية، مع إمكانية بحث فرض عقوبات وحظر لتصدير الأسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

كما تغطي محادثات اليوم التي يشارك فيها مبعوث الأمم المتحدة في سوريا جير بيدرسن، مجموعة من القضايا الأخرى، بما في ذلك أنشطة التنقيب التركية في البحر بالقرب من قبرص.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك