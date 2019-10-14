الثني يناقش مع عقوب أوضاع القطاع الصحي في مناطق جنوب شرق البلاد

ليبيا – إلتقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأحد وزير الصحة سعد عقوب لمناقشة عددا من المواضيع المتعلقة بالقطاع الصحي في مناطق جنوب شرق ليبيا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة البدء في ترتيب اجتماعات مع إدارة الخدمات الصحية ببنغازي وبعض إدارات المستشفيات.

ومن جهته،طالب الثني دراسة مفصلة للأوضاع الصحية بمنطقة الواحات ( جالو – اوجلة – اجخرة ) إضافة إلى الكفرة كما تناول الاجتماع آليات ترتيب افتتاح بعض المشاريع بتلك المناطق.

كما وجه رئيس الحكومة بتقديم دراسة عن الأوضاع الصحية والمشاريع الخاصة بالقطاع في الجنوب خصوصا في سبها والشاطئ وتراغن.

وتدارس الاجتماع آليات وضع نقاط للإسعاف السريع على طول الطرق الرابطة بين المدن في الجنوب الشرقي.

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