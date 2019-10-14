تفاصيل لقاء عقيلة مع وزير التعليم ورؤساء الجامعات الليبية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مع وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة فوزي بومريز وعدد من رؤساء الجامعات الليبية ومراقب التعليم ببلدية القبة.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح لمراسل بوابة إفريقيا، أنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة الموقف التعليمي بالجامعات وبداية الدراسة الجامعية للعام الجديد 2019م/ 2020م والاستعدادات لها، كذلك تم التطرق الى قانون الجامعات الذي اقره مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية.

وبالمناسبة تم تكريم وتقديم درع لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من قبل وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة ورؤساء الجامعات على جهوده وجهود مجلس النواب حيال الجامعات الليبية والاهتمام بها وبالعاملين بالجامعات من متابعة وإصدار قانون الجامعات وبما يخدم الطالب والاستاذ والموظف الجامعي وذلك من أجل الرقي بالعملية التعليمية والأداء في الجامعات.

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