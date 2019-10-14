متهماً مركزي البيضاء بتدمير الإقتصاد.. المشري يطالب الكبير بإتخاذ إجراءات لمنع تداول العملة المطبوعة في روسيا

ليبيا – طالب رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في خطاب موجه لمحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير أمس الأحد، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تداول العملة التي قال بأنها “مطبوعة بطرق غير شرعية من قبل مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء في روسيا”.

المشري أشار في خطابه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه إلى الاجتماع الـ45 لمجلس الدولة الاستشاري المنعقد بتاريخ الـ8 من شهر أكتوبر الجاري والذي أوصى بـ”ضرورة مخاطبة محافظ المصرف بشأن تجريم التعامل بالعملة المطبوعة بطرق غير شرعية وبالتجاوز للمصرف المركزي” حسب زعمه.

وأضاف المشري زاعماً أن هذه العملة لها أثر مدمر على الاقتصاد الليبي ولكونها مصدرا للخارجين عن السلطة الشرعية لتمويل مشروعهم الرامي إلى تدمير الوطن والعبث بمقدراته حسب قوله .

القيادي في جماعة الاخوان المسلمين أعرب في ختام خطابه عن أمله باتخاذ الصديق الكبير كافة التدابير لمنع تداول هذه العملة وإصدار تعميم بهذا الخصوص.