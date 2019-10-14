قراءة في موقف قيس سعيّد من الوضع الليبي

رؤية قيس سعيد للحالة الليبية لا تختلف في مضمونها عن الرؤية التونسية بالعموم والمبادرات المطروحة من الرئاسة السابقة والخارجية التونسية.

بحسب الاستطلاعات، وبحسب مراكز سبر الآراء، ومن خلال تغريدات وتصريحات القروي فإن المحتوم أن قيس سعيد أستاذ الفانون الدستوري سيكون رئيساً لتونس في ثاني انتخابات رئاسية بعد ثورة 2011.

وفي تصريح سابق لـ218 نيوز شدد قيس سعيّد على ضرورة أن تكون الممارسات الداخلية في ليبيا متطابقةً مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وقال إنه آن الأوان أن يرفع كثيرون أيديهم عن ليبيا حتى يقرر الشعب الليبي مصيره بنفسه .

تصريحات سعيد ومقاربته للحل في ليبيا لم تختلف في جوهرها عن الرؤية التونسية التي كانت تمثلها الرئاسة السابقة إبان فترة الراحل الباجي قايد السبسي ، وكذلك تأتي متوائمة في روحها مع المبادرة التونسية والمبادرة الثلاثية التي صاغتها تونس مع الجزائر ومصر.

في تونس يعلمون تماماً أن الحل في ليبيا لا بد أن يكون سياسياً وبحضور جميع الأطراف، ويدركون حتماً أن هذا النهج هو الأسلم مع الجميع في الداخل الليبي، وهو المتوافق مع دور تونس في المنطقة وتوجهاتها.

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