«صالح» ووزير «تعليم المؤقتة» يبحثان الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، فوزي بومريز وعدد من رؤساء الجامعات الليبية ومراقب التعليم ببلدية القبه، لبحث الموقف التعليمي بالجامعات وبداية الدراسة الجامعية للعام الجديد 2019م/ 2020م والاستعدادات لها.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن اللقاء تطرق إلى قانون الجامعات الذي أقره مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية

