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اللواء 73 مشاة يدعم قوات الجيش بمحاور القتال

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش إن اللواء دعم محاور القتال بخمس سرايا قتالية منها سرية هاوزر كتيبة 303 مدفعية وسرية دبابات كتيبة 298 دبابات وثلاث سرايا مشاة.

وأضاف الخرطوش أن وحدات اللواء 73 مشاة خاضت معارك شرسة للدفاع عن نقاط تمركزها من الأحياء البرية إلى كازيرما إلى كوبري المطار ولم تفقد نقطة واحدة قبل أن تأتي الأوامر بالتقدم في الساعات الماضية في نقاط مختلفة كسائر وحدات القوات المسلحة في جميع المحاور.

وفي ذات السياق ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن ﺭتلا ﻣﺴﻠحا تابعا لحكومة الوفاق تم استهدافه من قبل سلاح الجو بالقرب من منطقة أبوبيشة بعد محاولة المجموعات المسلحة الهجوم على محمية مدينة صرمان ولكن الهجوم أحبط بسبب ضربات جوية نفذها سلاح الجو على آليات وعتاد المجموعات المسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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