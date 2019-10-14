بعد فوز  مرشح الإخوان في تونس .. إخوان ليبيا فوز “قيس سعيد” أعاد الزخم للربيع العربي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قدم رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، التهنئة للرئيس التونسي الجديد، مؤكدا أن البلد الشقيق انتهجت مسارا ديمقراطيا وعرسا انتخابيا كلل بفوز “قيس سعيد”.

وأعرب المشري، بحسب تغريدة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أمله في أن يوفق “سعيد” في خدمة تطلعات التونسيين، متمنيا أن تسلك ليبيا هذا المسار.

وأشار إلى أن تحقيق المسار الديمقراطي في البلاد، يعتبر تتويجا لتضحيات الليبيين بتمكينهم من اختيار من يحكمهم بشفافية وديمقراطية.

ومن جهته، هنأ عضو مجلس الدولة الاستشاري، صالح جعودة، الشعب التونسي ورئيسه الجديد، بفوز الأخير في الانتخابات الرئاسية.

وأكد جعودة، في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المغرب الكبير أثبت أنه قادر على أن يكون ضمن المنظومة المدنية الدستورية في العالم، مهنأ ما أسماها “ثورة فبراير” وأهل ليبيا على هذا الفوز.

وفي ذات الشأن، اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، أن تونس أعادت الزخم للربيع العربي بفوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن التجربة التونسية عبرة لمن يعتبر.

وقال الشاطر، في تغريدة له، إن الانتخابات التونسية عاقبت المتهافتين على السلطة من أحزاب سياسية وشخصيات العهد السابق؛ لأنهم أضروا بالمصلحة الوطنية العليا، مشيدا بتطبيق تونس حق تقرير المصير، دون السعي وراء بعثة أممية أو أجندات خارجية، بل اختاروا القانون الدستوري ليحكم.

وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد المدعوم من حزب النهضبة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في تونس في الانتخابات الرئاسية، متقدمًا بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، بحسب نتائج استطلاع للرأي الذي نشر نتائجه التليفزيون الحكومي التونسي مساء أمس الأحد.

وأعلن التليفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 76.9%.

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