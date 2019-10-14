المستشار صالح يطلع على خطة إعادة إعمار واستقرار بلدية تاورغاء لتوطين العمل بها

ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس لجنة النازحين والمهجرين بمجلس النواب جاب الله الشيباني ومقرر اللجنة صالح افحيمة بالإضافة لعميد بلدية تاورغاء عبدالمولى اعظومة.

المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي قال وفقاً لقناة “ليبيا رزحها الوطن” إن المجتمعين ناقشوا ما تحتاجه بلدية تاورغاء لإعادة إعمارها واستقرارها بتنفيذ عديد من المشروعات الحيوية من صيانة مقارات إدارية ومساكن وتوفير مياه وكهرباء، وصيانة وتعبيد الطرق.

حيث إستلم المستشار صالح خطة إعادة إعمار واستقرار بلدية تاورغاء لتوطين العمل بها بعد أن استمع لشرح واف عن الخطة من قبل عميد البلدية.

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