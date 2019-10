المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، رابطة الإعلاميين الرياضيين لاستعراض ما تقوم به الرابطة.

وصرح المستشار الإعلامي، فتحي المريمي، أن رئيس الرابطة، نصر فوزي المهدوي استعرض ما تحتاجه الرابطة من دعم وإمكانيات لتؤدي دورها في خدمة الرياضة والإعلام الرياضي.

وأكد رئيس وأعضاء رابطة الإعلاميين الرياضيين تأييدهم لمجلس النواب والقرارات والقوانين الصادرة عنه.

