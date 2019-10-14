السفير الأمريكي: جميع الليبيين يستحقون العيش بسلام والاستفادة من ثروات البلاد

ليبيا – نشر السفير الأمريكي اليوم الإثنين إحاطة حول مشاركة الولايات المتحدة في الجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام في ليبيا.

السفير الأمريكي أكد وفقاً للموقع الرسمي التابع للسفارة على أن الولايات المتحدة ضاعفت في الأشهر الأخيرة من جهودها لإنهاء القتال ودعم مبادرات الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للأزمة في ليبيا.

ونوّه إلى ثبات معتقد بلاده الراسخ بأنّ جميع الليبيين يستحقون العيش بسلام والاستفادة من ثروات البلاد، وفيما يلي إحاطة حول ما تقوم به الولايات المتحدة لدعم الجهود الدولية الجارية حالياً لحل النزاع في ليبيا.

حيث تنخرط الولايات المتحدة في نشاط ذي مسارين رئيسيين دعماً لجهود إنهاء الصراع في ليبيا فعلى الصعيد الخارجي شارك السفير نورلاند برفقة مديرة الشؤون المغاربية بوزارة الخارجية ناتالي بيكر في الأول من أكتوبر بالاجتماع الثاني لفريق العمل في برلين والذي تم تنظيمه تحت رعاية “مسار برلين” بهدف تعزيز الحل السياسي للنزاع.

وجاء هذا الاجتماع بعد أسبوع من الدبلوماسية النشطة على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بما في ذلك لقاءات الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبو ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل ومساعد وزير الخارجية للشرق الأدنى الشؤون ديفيد شينكر مع قيادات من الدول الرئيسية المهتمة بحل النزاع.

وترأس اجتماع برلين في الأول من أكتوبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة وشمل مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي حيث حضر السفير نورلاند الاجتماع الأول في برلين في 17 سبتمبر ومن المقرّر أن يحضر الاجتماع القادم.

السفير الأمريكي زار في أعقاب اجتماع 1 أكتوبر الجزائر حيث التقى يوم 4 أكتوبر بوزير الخارجية الجزائري الذي عرض وجهة نظر دولة مجاورة حول كيف أن استمرار الصراع في ليبيا يُسهم في تقويض جهود مكافحة الإرهاب ويضر بآفاق النمو الاقتصادي في شمال أفريقيا.

وعقد نورلاند اجتماعات في دولة الإمارات العربية المتحدة في 19 سبتمبروفي مصر بالفترة من 9 إلى 10 أكتوبر لحشد الدعم للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ويعتزم أيضاً التوجه إلى روسيا وتركيا لتعميق الحوار مع تلك الدول حول الجهود المشتركة لتعزيز الحل السياسي للصراع.

أما على الصعيد الداخلي، تشجب الولايات المتحدة التصعيد الأخير للعنف في ليبيا وتظل ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية لإنهاء النزاع وتوفير الفرصة لكي يستعيد جميع الليبيين حياتهم الطبيعية وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بالانخراط السياسي مع جميع أطراف النزاع التي تمثل الدوائر الانتخابية في الشمال والغرب والشرق والجنوب وتحثهم على إنهاء النشاط العسكري ومتابعة أهدافهم من خلال وسائل سياسية فقط.

ولفت إلى إلتزام الولايات المتحدة بالانخراط القوي مع المؤسسات الاقتصادية الليبية الرئيسية لتعزيز الإصلاح المؤسسي الليبي الذي يهدف إلى توحيد المؤسسات وشفافيتها لصالح جميع الليبيين كما وتركز الولايات المتحدة بشكل خاص على الحفاظ على وحدة ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي اللذين يلعبان دوراً حاسماً في الحفاظ على الاقتصاد الليبي ويتعرضان حالياً لخطر التقسيم إلى فروع غربية وشرقية ممّا يضع مستقبل ليبيا الاقتصادي في مهب الريح ويعرض ازدهارها للخطر.

ودعماً لهذه الجهودالتقت قيادة المؤسسة الوطنية للنفط بمسؤولين من وزارة الطاقة الأمريكية في واشنطن بتاريخ 10 سبتمبر ومن المتوقع أن يشمل اجتماع آخر مقرّر في واشنطن هذا الأسبوع تمثيلاً رفيع المستوى من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والمصرف المركزي الليبي ووزارة المالية ووزارة التخطيط.

كما وتركز هذه المناقشات على تحديد خطوات مقبولة للطرفين لتعزيز الشفافية والمساءلة للمؤسسات الاقتصادية الليبية، مبدياً تطلع بلاده إلى استضافة حوار اقتصادي برعاية الولايات المتحدة في تونس في أواخر عام 2019 لمواصلة البناء على الرؤية المشتركة من أجل ليبيا مستقرة ومزدهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية