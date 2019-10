المتوسط:

بحث وزير صحة المؤقتة سعد عقوب، البدء في ترتيب اجتماعات مع إدارة الخدمات الصحية ببنغازي وبعض إدارات المستشفيات.

وتم تقديم دراسة عن الأوضاع الصحية والمشاريع الخاصة بالقطاع في الجنوب خصوصا في سبها والشاطئ وتراغن.

وتناول الاجتماع آليات ترتيب افتتاح بعض المشاريع بتلك المناطق، وتدارس الاجتماع آليات وضع نقاط للإسعاف السريع على طول الطرق الرابطة بين المدن في الجنوب الشرقي.

The post «عقوب» يبحث أوضاع القطاع الصحي في الجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية