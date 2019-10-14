عقيلة يطلع على خطة إعادة إعمار تاورغاء

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أمس الأحد، مع النائب جاب الله الشيباني رئيس لجنة النازحين والمهجرين بمجلس النواب، والنائب صالح افحيمه مقرر اللجنة، وعميد بلدية تاورغاء عبدالمولى اعظومه.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إنه تم خلال اللقاء مناقشة ما تحتاجه بلدية تاورغاء لإعادة اعمارها واستقرارها بتنفيذ عديد المشروعات الحيوية من صيانة مقارات ادارية ومساكن وتوفير مياه وكهرباء وصيانة وتعبيد طرق، حيث سلمت لرئيس مجلس النواب خطة اعادة اعمار واستقرار لبلدية تاورغاء لتوطين العمل بها بعد أن استمع إلى شرحا وافيا عن الخطة من قبل عميد بلدية تاورغاء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا