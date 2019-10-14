أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين

المتوسط:

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم (الأثنين) ، انخفاض مقارنة بأسعار أمس ، سجل عيار 21 مبلغ 59.23 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24 67.69 دينار $47.85

عيار 22 62.05 دينار $43.86

عيار 21 59.23 دينار $41.87

عيار 18 50.77 دينار $35.89

عيار 14 39.48 دينار $27.91

عيار 12 33.84 دينار $23.92

أوقية الذهب 2,105 دينار $1,488

جنيه الذهب 473.82 دينار $334.95

كيلو الذهب 67,687 دينار $47,849

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