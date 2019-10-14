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أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم (الأثنين) ، انخفاض مقارنة بأسعار أمس ، سجل عيار 21 مبلغ 59.23 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24    67.69 دينار      $47.85

عيار 22    62.05 دينار      $43.86

عيار 21    59.23 دينار      $41.87

عيار 18    50.77 دينار      $35.89

عيار 14    39.48 دينار      $27.91

عيار 12    33.84 دينار      $23.92

أوقية الذهب 2,105 دينار      $1,488

جنيه الذهب 473.82 دينار    $334.95

كيلو الذهب  67,687 دينار    $47,849

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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