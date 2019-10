المتوسط:

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، النائب جاب الله الشيباني رئيس لجنة النازحين والمهجرين بمجلس النواب، والنائب صالح افحيمه مقرر اللجنة، وعميد بلدية تاورغاء، عبد المولى اعظومه، لبحث احتياجات البلدية.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، عبد الكريم المريمي، إن اللقاء بحث أيضا طرق إعادة إعمار تاورغاء واستقرارها بتنفيذ عديد المشروعات الحيوية من صيانة مقرات إدارية ومساكن وتوفير مياه وكهرباء وصيانة وتعبيد طرق.

واستلم صالح خطة إعادة إعمار واستقرار بلدية تاورغاء لتوطين العمل بها بعد أن استمع إلى شرح وافي. عن الخطة من قبل عميد البلدية.

The post «صالح» يبحث مع نواب تاورغاء إعادة إعمار المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية