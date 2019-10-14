مسح طبي لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل

اتفق وزير العدل المفوض محمد عبد الواحد لملوم مع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى على إجراء مسح طبي شامل لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

كما قرر الجانبان تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في التعامل مع البيانات الطبية الخاصة بالنزلاء لتقديم الخدمات الطبية للنزلاء وفق بيانات دقيقة، حسب المكتب الاعلامي لوزارة الصحة.

اقرأ أيضا: تقرير غوتيريس: احتجاز 8813 شخصًا في 28 سجنًا بليبيا خلال 8 أشهر

وأجرى الوزير والوكيل العام أمس الأحد زيارة تفقدية إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وتابعا مشروع إنشاء مستشفى الجديدة ذي السعة السريرة 50، وفق الوزارة.

ويقول تقرير صادر عن الأمم المتحدة، إن الفترة من يناير الماضي حتى أغسطس الحالي، شهدت احتجاز 8813 شخصًا في 28 سجنًا من السجون الرسمية التي تشرف عليها وزارة العدل، «منهم 60% رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا