أمغيب: الإخوان لن يحققوا من وراء تحالفهم مع أردوغان إلا خراب أوطان الشعوب العربية

طبرق-العنوان

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن تحالفات جماعة الإخوان المسلمين مع كل الحاقدين على الشعوب العربية لن توصلهم إلى تحقيق أحلامهم المزعومة، ولن يحققوا من وراءها إلا خراب أوطان هذه الشعوب فقط.

وأضاف أمغيب، “العثماني الحاقد على الجنس العربي أردوغان مثلاً لن يشعر بأي ذنب وهو يرى ليبيا تنزف دماء وأموال ولن يشعر بأي ألم عندما تقصف طائراته المسيرة أبناء الشعب الليبي أو أن يستبيح جيشه أرض سوريا العربية”.

وجاءت تصريحات أمغيب غداة إعلان حكومة الوفاق عن رفضها لطلب جامعة الدول العربية بشأن تخفيف التمثيل الدبلوماسي لأنقرة في الدول العربية احتجاجًا على إطلاق الجيش التركي لعملية عسكرية في شمال سوريا.

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