اليوم.. الأزمة الليبية على رأس مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي

يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع في بروكسل، اليوم الإثنين، مناقشة موقف حكوماتهم من آخر التطورات الناجمة عن اشتباكات طرابلس، في مسعى لبلورة موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة القائمة في ليبيا.

ووفق الصفحة الرسمية لبعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أكدت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أن «ليبيا هيَّ النقطة الرئيسية في جدول أعمال اجتماع الوزراء الأوروبيين اليوم»

وأضافت موغيريني،: «سوف نسمع أيضًا من المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، آخر التطورات في ليبيا»، مشيرة إلى أنها «ستعقد اجتماعًا ثنائيًّا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج».

