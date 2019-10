المتوسط:

أعلن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، اليوم الإثنين، وصول قارب مهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا بعد انطلاقه من سواحل ليبيا.

وأضاف المشروع في تغريدة له على تويتر أن “أحد أقارب الأشخاص الذين كانوا على متن قارب غادر سواحل مدينة الوزارة، يحمل على متنه 20 شخصًا، من بينهم العائلات عديدة، اتصل بنا يوم أمس”.

وأوضح المشروع أنه “لم نتمكن من إعادة الاتصال بالقارب، لكننا أبلغنا خفر السواحل عنهم”. واختتتم بالقول «اتصل بنا أحد أقارب المهاجرين اليوم ليخبرنا بأن القارب وصل إلى لامبيدوزا».

The post منظمة إنسانية تعلن وصول قارب للمهاجرين إلى لامبيدوزا انطلق من زوارة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية