صحة الوفاق تعتزم إجراء مسح طبي لنزلاء الإصلاح والتأهيل

تعتزم وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، إجراء مسح طبي شامل لنزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل وتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في التعامل مع البيانات الطبية الخاصة بالنزلاء لتقديم الخدمات الطبية للنزلاء وفق بيانات دقيقة.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الخطوة جاءت عقب لقاء الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم عيسى، مع وزير العدل المفوض محمد عبد الواحد لملوم، لبحث تفعيل وتحسين خدمات الرعاية الصحية للنزلاء وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بمؤسسات الإصلاح والتأهيل لتوفير الرعاية الصحية بالتعاقد مع الجهات التي تعنى بتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى حين استكمال تنفيذ المستشفى.

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