التي اُستبعدت منها قطر وتركيا .. السفارة الأمريكية تكشف التحضيرات لاجتماعات برلين  حول الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، مشاركتها في اجتماع عقد أول أكتوبر الجاري، بهدف تعزيز المسار السياسي لحل النزاع في ليبيا.

وأوضحت السفارة، في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، حول جهودها لحل الأزمة في البلاد، أن سفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حضر الاجتماع الذي شارك فيه كل من المبعوث الأممي، غسان سلامة، وممثلين عن دول مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات وبريطانيا، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان، أن هذا الاجتماع، تم تنظيمه ليكون بمثابة اجتماع تحضيري لما أطلقت عليه “عملية برلين”، للعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، لافتًا إلى أن الاجتماع جاء بعد تعهدات ألقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير خارجيته مع قادة الدول الفاعلة في الملف الليبي بضرورة معالجة النزاع بالطرق السياسية.

وأوضحت السفارة، أن نورلاند، حضر الاجتماع التمهيدي الأول لبرلين في السابع عشر من سبتمبر، ومن المقرر أن يحضر اجتماع برلين المزمع عقده في الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وأفاد البيان، بمجهودات واشنطن لحل الأزمة في البلاد، على الصعيدين الخارجي والداخلي، موضحا أن السفير، زار الجزائر في الرابع من أكتوبر الجاري، والتقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، واستمع لوجهة نظر الدولة المجاورة لليبيا في كيفية استمرار الصراع في ليبيا في تقويض الكفاح ضد الإرهاب.

وعقد السفير نورلاند، عدة اجتماعات بالإمارات في التاسع عشر من سبتمبر الماضي، ومصر في الفترة من التاسع إلى العاشر من أكتوبر، لبحث سبل دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

كما أبرزت السفارة، اعتزام نورلاند السفر إلى روسيا وتركيا لتعميق الحوار مع تلك الدول حول الجهود المشتركة لتعزيز الحل السياسي للصراع.

وبينت موقف واشنطن المستنكر للتصعيد العنف الأخير في البلاد، وتجدد التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي والأطراف الليبية لإنهاء النزاع وتوفير الفرصة للحياة الطبيعية لجميع الليبيين.

كما جددت السفارة الأمريكية، التأكيد أن بلادها ملتزمة بالمشاركة السياسية مع جميع أطراف النزاع التي تمثل الدوائر الانتخابية في الشمال والغرب والشرق والجنوب، مناشدة إياهم بضرورة إيقاف آلة الحرب العسكرية، ومتابعة أهدافهم من خلال وسائل سياسية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

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