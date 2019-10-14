أمريكا تكشف عن تحركات دبلوماسية لحشد الدعم لليبيا وتوحيد المؤسسات

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي، والأطراف الليبية لإنهاء النزاع، ومع المؤسسات الاقتصادية الليبية لتعزيز الإصلاح المؤسسي، وتوحيد المؤسسات، كاشفا عن اجتماع في واشنطن هذا الأسبوع تشارك فيه المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي، ووزارتا المالية والتخطيط .

وأشار نورلاند في إحاطة نشرها موقع السفارة الأمريكية اليوم، إلى مشاركته في اجتماعات فريق العمل في برلين، بهدف تعزيز الحل السياسي، وزيارته إلى الجزائر والإمارات ومصر لحشد الدعم للعملية السياسية، كاشفا عن زيارة مرتقبة يؤديها إلى روسيا وتركيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا