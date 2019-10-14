المتوسط:

أكد وزير الداخلية المفوض لحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة الليبية، وأن قوات بركان الغضب لازالت مرابطة في مواقعها للدفاع عن العاصمة طرابلس.

وجاء ذلك خلال استقبال الوزير للسفير الإيطالي لدى ليبيا صباح اليوم الإثنين بديوان الوزارة بطرابلس، واستعرض الوزير خلال هذا اللقاء الوضع السياسي في ليبيا.

وإستعرض من خلال هذا اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية باعتبارها مسألة إنسانية، حيث شدد الوزير على ضرورة رفض مبدأ توطين المهاجرين في ليبيا، وهي فكرة مرفوضة شكلا ومضمونا.

من جهته، أعرب السفير الإيطالي رغبة بلاده بأن يتحرك المجتمع الدولي لدعم ليبيا في ملف الهجرة غير الشرعية باعتبارها مشكلة تهدد دول العالم كافة وليبيا خاصة.

The post ملف الهجرة يتصدر مباحثات «باشاغا» والسفير الإيطالي لدى ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

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