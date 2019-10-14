أمغيب: الإخوان لن يحققوا أحلامهم المزعومة لتحالفهم مع أردوغان

أخبار ليبيا24

اعتبر عضو مجلس النواب سعيد أمغيب أن تحالفات جماعة الإخوان المسلمين مع كل الحاقدين على الشعوب العربية لن توصلهم إلى تحقيق أحلامهم المزعومة، ولن يحققوا من وراءها إلا خراب أوطان هذه الشعوب فقط، على حسب رأيه.

وقال أمغيب، في تدوينة على “فيسبوك” إن “العثماني الحاقد على الجنس العربي أردوغان مثلاً لن يشعر بأي ذنب وهو يرى ليبيا تنزف دماء وأموال ولن يشعر بأي ألم عندما تقصف طائراته المسيرة أبناء الشعب الليبي أو أن يستبيح جيشه أرض سوريا العربية”.

وتأتي تصريحات أمغيب إثر إعلان حكومة الوفاق ومجلس الدولة عن رفضها لطلب جامعة الدول العربية بشأن تخفيف التمثيل الدبلوماسي لأنقرة في الدول العربية احتجاجًا على إطلاق الجيش التركي لعملية عسكرية في شمال سوريا.

وأعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري يوم الأحد أثناء لقائه مع السفير تركيا لدى ليبيا سرحت أكسن دعم المجلس للعملية العسكرية التي أطلقها الجيش التركي في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في نطاق محاربتها للإرهاب.

وتركيا هي الحليف الداعم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في مواجهة الجيش الوطني.

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